По словам Гуменюк, ее новая должность предусматривает ответственность за "все, что касается коммуникаций" в ОК "Юг". Она отметила, что получение должностей офицерами является закрытой информацией, поэтому это не новое для нее назначение.

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Что известно о новой должности Гуменюк

В среду, 5 июня, стало известно, что Гуменюк отныне занимает должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг".

В ее новые обязанности входят все аспекты, касающиеся коммуникаций ОК "Юг".

Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немножко другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Юг",

– рассказала Гуменюк.

Она добавила, что управление, где она заняла новую должность, создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах Украины. По ее словам, эта сравнительно новая структура имеет целью улучшение коммуникаций, учитывая выводы, сделанные с начала полномасштабного вторжения.

Что известно об увольнении Гуменюк: кратко