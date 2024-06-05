За словами Гуменюк, її нова посада передбачає відповідальність за "все, що стосується комунікацій" в ОК "Південь". Вона зазначила, що отримання посад офіцерами є закритою інформацією, тому це не нове для неї призначення.

Дивіться також Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони

Що відомо про нову посаду Гуменюк

У середу, 5 червня, стало відомо, що Гуменюк відтепер обіймає посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".

До її нових обов’язків входять всі аспекти, що стосуються комунікацій ОК "Південь".

Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь",

– розповіла Гуменюк.

Вона додала, що управління, де вона обійняла нову посаду, створене в рамках реформи комунікації у Збройних силах України. За її словами, ця порівняно нова структура має на меті покращення комунікацій, враховуючи висновки, зроблені з початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про звільнення Гуменюк: коротко