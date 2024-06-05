За словами Гуменюк, її нова посада передбачає відповідальність за "все, що стосується комунікацій" в ОК "Південь". Вона зазначила, що отримання посад офіцерами є закритою інформацією, тому це не нове для неї призначення.
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Що відомо про нову посаду Гуменюк
У середу, 5 червня, стало відомо, що Гуменюк відтепер обіймає посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".
До її нових обов’язків входять всі аспекти, що стосуються комунікацій ОК "Південь".
Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь",
– розповіла Гуменюк.
Вона додала, що управління, де вона обійняла нову посаду, створене в рамках реформи комунікації у Збройних силах України. За її словами, ця порівняно нова структура має на меті покращення комунікацій, враховуючи висновки, зроблені з початку повномасштабного вторгнення.
Що відомо про звільнення Гуменюк: коротко
- У квітні близько ста медійників опублікували спільну заяву, у якій вимагали звільнення Гуменюк з посади очільниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня через заборону висвітлювання воєнних злочинів Росії в зоні її відповідальності.
- Згодом з'явилася інформація, що це звернення буде розглянуто на засіданні Верховної Ради.
- На наступний день вже з'явилася інформація від Генштабу про те, що Наталю Гуменюк звільнено з посади речниці Сил оборони Півдня. Відомо, що її місце зайняв Дмитро Плетенчук.