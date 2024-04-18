Днями Інститут масової інформації опублікував заяву медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича щодо прохання замінити Гуменюк на "компетентнішу особу" та "не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".

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Комітет розгляне це питання

Нардеп та голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що до них звернулися понад 150 медійників, видань та об’єднань. Українські та іноземні журналісти, фотографи, оператори та редактори вимагають звільнити керівницю комунікацій ОК "Південь" Наталю Гуменюк.

Медійники стверджують, що їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Серед найбільш кричущих випадків – недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС. Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в джерелах ворожої пропаганди.

Ба більше, станом на зараз необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні й мешканців цих регіонів, котрі щодня потерпають від російських обстрілів.

Я повністю підтримую думку, що безпека наших військових – це перший пріоритет. Однак саме ми маємо давати можливість висвітлювати російські злочини та подвиги наших захисників і захисниць. Якщо ми не будемо говорити про війну – про неї світу розкаже ворог. І подача інформації буде точно не на нашу користь,

– сказав нардеп.

Юрчишин додав, що лист від понад 150 медійників не може залишатися без реакції влади. Тому, на найближчому засіданні комітету, за його словами, це питання буде розглянуто. Він запевнив, що пропонуватиме колегам звернутися до Генерального штабу.

Як реагує на такі звинувачення сама Гуменюк

За словами Наталії Гуменюк, у заяві медійників не наведено жодного доказу. Вона додала, що не було жодного порушення наказу №73 з боку Центру стратегічних комунікацій об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.

Гуменюк зазначила, що висвітлення відбувалося навіть у надскладних умовах. За її словами, "закиди" про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Вона додала, що має бути збереженою безпека операцій і рішення командувача є вирішальним.