Зокрема, як він сам зазначив, після цього звільнення він повернеться до виконання обов'язків речника Військово-Морських Сил ЗСУ. Там він працював ще до призначення у Сили оборони Півдня України.

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Плетенчук пояснив, чому пішов з Сил оборони Півдня України

На своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Плетенчук написав, що наразі його відрядження до Сили оборони Півдня України як очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.

Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки",

– написав він.

Капітан також зауважив, що свій функціонал як "кризового менеджера" він виконав. Тому повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України.

"Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі!" – мовиться у дописі.

Плетенчук також розповів, що за час перебування на посаді начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України він взяв участь у 177 етерах, 15 брифінгах, 19 інтерв'ю. Також за цей час було кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог. Загалом капітан провів на новій посаді 45 діб.

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