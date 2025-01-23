Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Украинской правды".

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Как экс-чиновник времен Януковича получал деньги на ремонт ПВО

По данным журналистов, "Нежинский ремонтный завод", который занимался ремонтом инженерной военной техники: землеройных машин, десантной техники, автокранов, после прихода к власти президента-беглеца Виктора Януковича резко начал банкротиться.

Уже в 2015 году Дмитрий Пляцук, который ранее был заместителем министра обороны Украины, основал компанию "Оборонные технологии" и с 2016 года начал выкупать частями обанкротившийся ремонтный завод в Нежине.

На момент полномасштабного вторжения России в Украину большая часть "Нежинского ремзавода" принадлежала компании Пляцука,

– отметили журналисты.

Уже в 2022 году государство отчудило объекты на территории "Нежинского ремонтного завода". Поэтому в апреле 2023 года "Оборонные технологии" Пляцука подали в суд и требуют возмещения в 40 миллионов гривен и возвращения этих объектов компании.

По словам самого Дмитрия Пляцука, сейчас ремонт техники происходит на других предприятиях.

По информации источников УП, Пляцук покинул страну 23 февраля за день до вторжения России и вернулся только в сентябре 2022 года.

Собеседники издания подчеркнули, что Дмитрий Пляцук пока выезжает как мужчина, который имеет бронь от мобилизации с водителем, который сначала также выезжал в командировку, а впоследствии получил инвалидность второй группы.

Журналисты также замечали мужчину в правительственном квартале, куда, чтобы попасть, нужен пропуск. Источники издания отметили, что пропуск для Пляцука заказывал секретарь народного депутата от фракции "Слуга народа" Игоря Копытина, который является председателем подкомитета ВР по вопросам оборонной промышленности.

По данным издания, в 2021 году один из помощников Копытина даже имел доверенность от компании Пляцука на право представлять интересы и подписывать документы в переговорах с турецкой оборонной компанией.

"Именно в этот период (когда его замечали в правительственном квартале – 24 Канал) принималось решение о предоставлении очередного государственного контракта компании Пляцука на ремонт десяти зенитно-ракетных комплексов. Ремонт одного ЗРК в среднем стоит около 20 миллионов гривен или полмиллиона долларов. При этом в 2024 году Пляцук имел от государства еще один больший контракт", – указано в расследовании.

Кроме того, несколько не связанных между собой источников непосредственно касающихся управления государственным оборонным комплексом сообщили, что на них осуществляли давление различные должностные лица с целью сотрудничества именно с компанией Дмитрия Пляцука.

По информации собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах Пляцук, используя свои связи, получает и выполняет государственные контракты по ремонту ПВО без раскрытия сведений о происхождении документации и запчастей.

Также в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос журналистов сообщили, что за период с 2022 по 2024 годы государство заключило контрактов с предприятием Пляцука на сумму 1 982 514 509 гривен.