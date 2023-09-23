Снова ищет приключений на ягодицу: Рогозина сделали "сенатором" оккупированной Запорожской области

Дмитрий Рогозин, выживший после "героического" ранения в 5 точку, продолжает искать "приключений" на нее. Его сделали "сенатором" Запорожской области.

Контрнаступление героев ВСУ продолжается. Российские оккупанты уже прекрасно понимают, что у них осталось очень мало времени на временно оккупированных территориях Украины. В панике захватчики принимают абсурдные и панические решения.

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Так бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вдруг стал "сенатором" оккупированной Запорожской области. Его назначил коллаборант Балицкий. Что ж, мы помним: когда у Рогозина – праздник, ему "прилетает".

В День рождения Рогозин получил особый подарок

В 2022 году свой День рождения Рогозин решил отмечать на временно оккупированной территории Украины. Ему прислали "подарок". Празднование прервал внезапный прилет. Рогозин получил ранение в ягодицу. В Офисе Президента его элегантно потролили.

Знаете, Бог умеет смеяться и умеет Иронизировать. Этот толстячок по фамилии Рогозин, очень крикливый толстячок. Его называют "самый подлый политик России", у него статус такой, он получил ранение туда, куда и нужно – "божественное ранение",

– сказал Михаил Подоляк.

Интересно, в какую часть тела теперь "прилетит" Рогозину. Возможно, это будет подарок с вайбом Storm Shadow.