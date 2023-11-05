В частности, он был командиром артиллерийского взвода в 128-й бригаде. Именно это военное формирование 3 ноября в Запорожской области атаковали россияне ракетой.

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"Таксист" погиб на фронте

При исполнении служебных обязанностей трагически погиб уроженец Виноградова Закарпатской области Дмитрий Милютин. Исключительную храбрость и самоотверженность Милютин продемонстрировал, когда в 2014 году пошел добровольцем в АТО и активно участвовал в боях за Дебальцево. За свою отвагу в 2015 году он был награжден орденом "За мужество" III степени.

Кроме военной службы Милютин также был значимой личностью в своей общине. В частности, он был депутатом исполнительного комитета городского совета и возглавлял общественную организацию "Ветераны боевых действий Виноградовщины".

С началом полномасштабного вторжения Милютин снова самоотверженно согласился и взял на себя ответственность командира артиллерийского взвода. Однако его самоотверженность и жертвенность были встречены трагедией 3 ноября 2023 года, когда он стал жертвой российского ракетного обстрела в селе Заречное в Запорожской области. На момент смерти Милютину было 43 года.



Дмитрий "Таксист" Милютин погиб на фронте / Фото с фейсбук-страницы Виноградовского городского совета

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко также высказался о гибели военного. Он отметил, что "Таксист" был одним из лучших и мотивированных артиллеристов страны.

24 Канал выражает самые искренние соболезнования родственникам и близким погибшего военного.

Россия ударила по 128-й бригаде в Запорожской области