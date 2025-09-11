Дмитрий Загуменный рассказал, что Владимир Зеленский подписал закон об изъятии из бюджета Киева 8 миллиардов гривен. Руководитель аппарата КГГА назвал документ неконституционным и незаконным.

Дмитрий Загуменный – руководитель аппарата КГГА – сообщил, что деньги у столицы заберут "задним числом". Он отметил, что норма вступает в силу с 1 августа 2025 года, информирует 24 Канал.

Детали заявления Загуменного

Загуменный рассказал, что закон об изъятии из городского бюджета 8 миллиардов гривен уже подписан. Он вступает в силу "задним числом": с августа этого года.

Согласно этому закону, вносятся изменения в Бюджетный кодекс, который имеет высшую юридическую силу, и, как исключение, забирается гарантированный 10-процентный налог на прибыль, который должен поступать в бюджет общины, и перенаправляется в резервный фонд государственного бюджета,

– написал руководитель аппарата КГГА.

Он добавил, что закон подписали, несмотря на замечания и предостережения, изложенные в выводах Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады Украины.

В частности, Главное научно-экспертного управления ВРУ отметило, что положение закона об изъятии 8 миллиардов у Киева не согласуется с принципом самостоятельности бюджетной системы Украины. Это решение может негативно сказаться на сбалансированности местного бюджета и в целом сбалансированности бюджетной системы Украины. Кроме того, не предоставили надлежащего финансово-экономического обоснования предложения и тому подобное.

Главное юридическое управление ВРУ отметило, что "указанное находится за пределами конституционных предписаний". Также не предусмотрена замена источников дохода бюджета города Киева, уменьшенного этим законом, отметил Загуменный.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал президента не подписывать закон об изъятии у Киева 8 миллиардов гривен, ведь документ нарушает Конституцию, Бюджетный кодекс и Закон о столице.

Также эксперты предупреждали, что последствия этого закона почувствует каждый киевлянин. В частности, бюджетники, ВПО, пользователи общественного транспорта и тому подобное.

