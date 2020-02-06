Дмитрий Кулеба: 1+1 превращает украинцев в "забавных малороссов"
Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку. В частности, желанием заработать больше и повысить рейтинги. Канал Коломойского своим контентом превращает украинцев в "забавных малороссов".
Так вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на слова продюсера сериалов и фильмов телеканала 1+1 Елены Еремеевой о том, что украинский язык годится для комедий, а не драм.
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По словам Кулебы, то, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит – свидетельствует о глубоко укоренившемся превосходстве. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов.
Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность,
– написал Кулеба.
А также добавил, что по данным прошлогоднего опроса КМИС почти 80% украинцев являются активными потребителями именно русскоязычного контента. Кулеба отметил, что с уважением относится ко всем языкам, которыми производят медиапродукты – украинскому, крымскотатарскому, российскому, венгерскому и другим.
Что известно о заявлении продюсера Елены Еремеевой
- В статье Хроники "Смех и слезы: планы 1+1 насчет производства контента на 2020 год" продюсер сериалов Елена Еремеева заявила, что для нее непросто "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал".
- Она отметила, что мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии.
- Генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий поддержал свою коллегу. Он пояснил, что у них на канале предусмотрено "для продажи производить сериалы на русском языке".
Основное об обысках у журналистов 1+1
- В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Сначала о том, что причиной является прослушивание премьера, было известно лишь из неофициальных источников.
- Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналистов-расследователей. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.
- Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов здесь не говорится. Он также рассказал, что отдельные министры даже прошли проверку на детекторе лжи по этому делу.