Дмитрий Кулеба: 1+1 превращает украинцев в "забавных малороссов"

Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку. В частности, желанием заработать больше и повысить рейтинги. Канал Коломойского своим контентом превращает украинцев в "забавных малороссов".

Так вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на слова продюсера сериалов и фильмов телеканала 1+1 Елены Еремеевой о том, что украинский язык годится для комедий, а не драм.

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По словам Кулебы, то, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит – свидетельствует о глубоко укоренившемся превосходстве. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов.

Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность,

– написал Кулеба.

А также добавил, что по данным прошлогоднего опроса КМИС почти 80% украинцев являются активными потребителями именно русскоязычного контента. Кулеба отметил, что с уважением относится ко всем языкам, которыми производят медиапродукты – украинскому, крымскотатарскому, российскому, венгерскому и другим.

Что известно о заявлении продюсера Елены Еремеевой

В статье Хроники "Смех и слезы: планы 1+1 насчет производства контента на 2020 год" продюсер сериалов Елена Еремеева заявила, что для нее непросто "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал".

Она отметила, что мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии.

Генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий поддержал свою коллегу. Он пояснил, что у них на канале предусмотрено "для продажи производить сериалы на русском языке".

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