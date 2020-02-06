Дмитро Кулеба: 1+1 перетворює українців у "кумедних малоросів"
Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови. Зокрема, бажанням заробити більше та підвищити рейтинги. Канал Коломойського своїм контентом перетворює українців в "кумедних малоросів".
Так віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відреагував на слова продюсерки серіалів та фільмів телеканалу 1+1 Олени Єремеєвої про те, що українська мова годиться для комедій, а не драм.
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За словами Кулеби, те, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить – свідчить про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів.
Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великорусского п’єдесталу в реальність,
– написав Кулеба.
А також додав, що за даними торішнього опитування КМІС майже 80% українців є активними споживачами саме україномовного контенту. Кулеба наголосив, що з повагою ставиться до всіх мов, якими виробляють медіапродукти – української, кримськотатарської, російської, угорської та інших.
Що відомо про заяву продюсерки Олени Єремеєвої
- У статті Телекритики "Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік" продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав".
- Вона зазначила, що мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії.
- Генеральний продюсер 1+1 Максим Кривицький підтримав свою колегу. Він пояснив, що у них на каналі передбачено "для продажу виробляти серіали російською мовою".
Основне про обшуки у журналістів 1+1
- У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Спершу про те, що причиною є прослуховування прем'єра, було відомо лише з неофіційних джерел.
- Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.
- Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів тут не мовиться. Він також розповів, що окремі міністри навіть пройшли перевірку на детекторі брехні у цій справі.