Дмитро Кулеба: 1+1 перетворює українців у "кумедних малоросів"

Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови. Зокрема, бажанням заробити більше та підвищити рейтинги. Канал Коломойського своїм контентом перетворює українців в "кумедних малоросів".

Так віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відреагував на слова продюсерки серіалів та фільмів телеканалу 1+1 Олени Єремеєвої про те, що українська мова годиться для комедій, а не драм.

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За словами Кулеби, те, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить – свідчить про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів.

Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великорусского п’єдесталу в реальність,

– написав Кулеба.

А також додав, що за даними торішнього опитування КМІС майже 80% українців є активними споживачами саме україномовного контенту. Кулеба наголосив, що з повагою ставиться до всіх мов, якими виробляють медіапродукти – української, кримськотатарської, російської, угорської та інших.

Що відомо про заяву продюсерки Олени Єремеєвої

У статті Телекритики "Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік" продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав".

Вона зазначила, що мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії.

Генеральний продюсер 1+1 Максим Кривицький підтримав свою колегу. Він пояснив, що у них на каналі передбачено "для продажу виробляти серіали російською мовою".

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