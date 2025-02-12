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24 Канал Новости Украины Что известно о Дмитрии Козюре – предателе, который работал на ФСБ России
12 февраля, 20:35
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Что известно о Дмитрии Козюре – предателе, который работал на ФСБ России

Ярослав Погончук

СБУ обнаружила "крысу", которая работала на российскую ФСБ. По данным наших источников, им оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Дмитрий Козюра.

Козюра работал в СБУ десятилетиями, а завербовали его в Вене в 2018 году. 24 Канал рассказывает все, что известно о предателе, который работал на ФСБ России.

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Что известно о Дмитрии Козюре

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что Козюра более 20 лет занимал должности, которые предоставляли ему доступ к совершенно секретной информации, и имел широкий круг связей в СБУ.

Козюра, по данным источников, длительное время еще не начале 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов, то есть почти весь офицерский состав СБУ мог быть под контролем российской агентуры,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году Козюру назначили начальником штаба Антитеррористического центра СБУ. Работа в центральном аппарате давала ему возможность собирать информацию не только в своем направлении работы, но и в других управлениях.

Также известно, что в 2015 году боевое управление АТЦ возглавлял генерал Валерий Шайтанов, которого задержали в 2020 году и осудили в 2023 за государственную измену.

В то же время в открытых источниках отсутствует какая-либо информация о Козюре. Известно лишь, что в 2023 году он принял участие в мероприятии, посвященном разработке рекомендаций по совершенствованию антитеррористической безопасности Украины в условиях полномасштабной войны, который проходил в Национальной академии СБУ.

Тогда Козюра отметил, что эта инициатива способствует улучшению государственной системы борьбы с терроризмом.

Когда Козюра был завербован

Следствие выяснило, что полковник СБУ начал сотрудничество с Россией еще в 2018 году, когда его завербовали в Вене. С тех пор российские кураторы не использовали его услуги из соображений безопасности, но возобновили контакт в декабре 2024 года, привлекая его к активной шпионской деятельности.

Связь между агентом и российской стороной осуществлялась через скрытый канал – украинца, который сбежал в страну-агрессора. Этот посредник во время Революции Достоинства входил в так называемый штаб Андрея Клюева, был членом запрещенной "Партии регионов" и принимал активное участие в организации "Антимайдана".

Заметим, что родители Козюры, которые также фигурируют в деле, оправдывают российскую агрессию и благосклонно относятся к Владимиру Путину.