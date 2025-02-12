Что известно о Дмитрии Козюре – предателе, который работал на ФСБ России

СБУ обнаружила "крысу", которая работала на российскую ФСБ. По данным наших источников, им оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Дмитрий Козюра.

Козюра работал в СБУ десятилетиями, а завербовали его в Вене в 2018 году. 24 Канал рассказывает все, что известно о предателе, который работал на ФСБ России.

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Что известно о Дмитрии Козюре

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что Козюра более 20 лет занимал должности, которые предоставляли ему доступ к совершенно секретной информации, и имел широкий круг связей в СБУ.

Козюра, по данным источников, длительное время еще не начале 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов, то есть почти весь офицерский состав СБУ мог быть под контролем российской агентуры,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году Козюру назначили начальником штаба Антитеррористического центра СБУ. Работа в центральном аппарате давала ему возможность собирать информацию не только в своем направлении работы, но и в других управлениях.

Также известно, что в 2015 году боевое управление АТЦ возглавлял генерал Валерий Шайтанов, которого задержали в 2020 году и осудили в 2023 за государственную измену.

В то же время в открытых источниках отсутствует какая-либо информация о Козюре. Известно лишь, что в 2023 году он принял участие в мероприятии, посвященном разработке рекомендаций по совершенствованию антитеррористической безопасности Украины в условиях полномасштабной войны, который проходил в Национальной академии СБУ.

Тогда Козюра отметил, что эта инициатива способствует улучшению государственной системы борьбы с терроризмом.

Когда Козюра был завербован

Следствие выяснило, что полковник СБУ начал сотрудничество с Россией еще в 2018 году, когда его завербовали в Вене. С тех пор российские кураторы не использовали его услуги из соображений безопасности, но возобновили контакт в декабре 2024 года, привлекая его к активной шпионской деятельности.

Связь между агентом и российской стороной осуществлялась через скрытый канал – украинца, который сбежал в страну-агрессора. Этот посредник во время Революции Достоинства входил в так называемый штаб Андрея Клюева, был членом запрещенной "Партии регионов" и принимал активное участие в организации "Антимайдана".

Заметим, что родители Козюры, которые также фигурируют в деле, оправдывают российскую агрессию и благосклонно относятся к Владимиру Путину.