В Днепре неизвестные напали на добровольца Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком

В центре Днепра группа мужчин совершила нападение на украинского военного Дмитрия Павлова. Полиция начала расследование.

В комментарии 24 Канала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области подтвердила нападение. По ее словам, в настоящее время открыто два уголовных производства по фактам нанесения умышленного легкого телесного повреждения и незаконного лишения свободы. Также проводятся первоочередные следственные действия по идентификации всех лиц.

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Нападение на защитника

Телеграмма-каналы распространяют видео с места инцидента. На них видно, что военный гуляет с младенцем, когда к нему подходит группа мужчин в военной форме. Затем доброволец отдает ребенка женщине, а его самого скручивают и валят на землю трое мужчин.

В сети предполагают, что к инциденту может быть причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.