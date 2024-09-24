Нардепа Дмитрука ждет суд по экстрадиции из Британии: действительно ли его задержали в Лондоне

Нардеп Артем Дмитрук, который поддерживает УПЦ МП и выехал из Украины, предстанет перед судом по экстрадиции из Великобритании. Политик заявляет, что якобы является жертвой политического преследования. Определенные СМИ распространяли фейк, что его задержали.

Расследователи утверждали, что 24 августа Дмитрук пересек украинскую границу с Молдовой, а уже на следующий день ему сообщили подозрение в уголовном производстве из-за нападений на людей. Теперь издание The Independent отмечает, что Киев требует осуществить экстрадицию Дмитрука, но он это оспаривает.

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Возможная экстрадиция Дмитрука

Как вспоминают журналисты, Дмитрук является диаконом Украинской православной церкви (Московского патриархата). Недавно Верховная Рада приняла закон о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Соответствующий документ, который уже вступил в силу, может непосредственно повлиять на деятельность УПЦ МП.

Дмитрук, который является диаконом Украинской православной церкви, 24 сентября будет утверждать в Вестминстерском магистратском суде, что он – жертва политических притеснений со стороны правительства Зеленского из-за его поддержки церкви,

– констатировали накануне заседания журналисты.

В то же время уже бывший "Слуга народа", но действующий нардеп рассказал The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность после того, как он сбежал из Украины. По словам Дмитрука, у него нет личных проблем с президентом Зеленский, но он не согласен с политикой, которая "негативно влияет на его выборов" в Одессе.

Народный избранник, оправдывая свою позицию, вспомнил о священниках из УПЦ МП, которые находятся на передовой и помогают раненым.



Материал издания The Independent относительно нардепа Дмитрука / Скриншот сделан 24 Каналом

Текст британского издания The Independent вышел с заголовком, провозглашающим, что якобы президент Владимир Зеленский лично требует от Лондона экстрадиции Дмитрука, который является его "политическим оппонентом". Вместе с тем в материале подробно не разрыто вопрос связи УПЦ МП с Россией, а также причины объявления подозрения политику.

Вскоре издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что судебного процесса против Дмитрука в Британии пока еще нет. Как уверяют журналисты, информация, которая распространяется информационными ресурсами о "задержании Дмитрука", является вбросом россиян.

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Государственное бюро расследований объявило Артема Дмитрука в международный розыск после подозрения в нападениях на военнослужащего и правоохранителя. По версии следствия, находясь в Одессе несколько лет назад, политик вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности.

В ходе другой стычки, которая случилась в Киеве осенью 2023 года, у депутата возник конфликт с одним из граждан Украины, во время него он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову.