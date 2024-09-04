Побег Дмитрука за границу: СМИ назвали имя того, кто вывез нардепа из Киева

Журналистам "Украинской правды" удалось узнать, что помощник народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна, Владимир Николаевич Крохмаль, был за рулем автомобиля, который вывозил беглого нардепа Артема Дмитрука из Киева в Одесскую область.

По данным СМИ, за рулем Camry, которая вывозила Дмитрука из Киева, находился гражданин Владимир Николаевич Крохмаль – помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна.

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Кто помог Дмитруку сбежать из страны

Журналисты обратились к народному депутату Суто Мамояну за комментарием. Депутат сообщил, что Дмитрук "как коллега" попросил у него транспортное средство, чтобы отвезти его в Одессу. Скандальный нардеп якобы беспокоился за свою жизнь и не хотел ехать собственным транспортным средством.

Также Мамоян также подтвердил, что правоохранители до сих пор не обращались к нему о помощи Дмитруку с побегом. В Одесской области Дмитрук попросил его высадить и пересел в Mitsubishi Pajero Sport. Далее, по данным следствия, сбежать из страны ему помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой мужчин за границу.

В результате проведенных мероприятий установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука через государственную границу Украины – это гражданин Украины Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 года рождения,

– говорится в материалах следствия.

Сообщается, что Улуханов также сбежал из Украины. По материалам уголовного дела, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и находится на территории Приднестровья. Правоохранители установили детализированный маршрут, которым он двигался 23 августа.

Как ни странно, маршрут совпадает с датой и временем пересадки Дмитрука с Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на котором народный депутат и сбежал из Украины. Водителю Mitsubishi и Улуханову уже заочно сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы.