За даними ЗМІ, за кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.

Дивіться також Нардепа Дмитрука, який втік з України, побачили у Лондоні, – ЗМІ

Хто допоміг Дмитруку втекти з країни

Журналісти звернулися до народного депутата Суто Мамояна за коментарем. Депутат повідомив, що Дмитрук "як колега" попросив у нього транспортний засіб, аби відвезти його до Одеси. Скандальний нардеп нібито турбувався за своє життя й не хотів їхати власним транспортним засобом.

Також Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з утечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження,

– йдеться у матеріалах слідства.

Повідомляється, що Улуханов також втік з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території Придністров'я. Правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня.

Як не дивно, маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України. Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.