В Государственной миграционной службе предупредили о задержке в оформлении документов

Государственная миграционная служба сообщила о временных задержках оформления документов в отдельных подразделениях. Все это – по техническим причинам.

Технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы сохраняются по состоянию на 9 июля. Их пытаются оперативно устранить.

Важно Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы

В миграционной службе заверили, что их специалисты делают все возможное, чтобы украинцы быстрее могли оформить или получить уже изготовленные документы.

"Мы приносим извинения за временные неудобства. Как только неисправности будут полностью устранены, безотлагательно проинформируем дополнительно", – отметили там.

Что делать тем, кто зарегистрировался в электронной очереди

В ведомстве объяснили, что украинцам, которые зарегистрировались в электронной очереди, но не смогли подать документы на оформление из-за технических неисправностей, не нужно будет записываться снова. Подачу документов для этих людей пообещали обеспечить уже в ближайшее время.

Цены на биометрические паспорта выросли

С 1 января 2021 года за оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта и вида на временное и постоянное проживание придется платить больше. Все потому, что выросла стоимость бланков биометрических документов.

Оформление загранпаспорта, например, будет стоить 694 гривны, если говорится о сроке до 20 рабочих дней – на 12 гривен дороже, чем было. Если документ нужен быстрее, до 7 рабочих дней и до 3 в случае наличия оснований – 1 046 гривен, а не 1 034 гривны, как раньше.