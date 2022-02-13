Воины уверены, это делают для того, чтобы спровоцировать украинских военных к ответному огню. А также – срыв режима перемирия, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ, – командующий ООС рассказал о ситуации на Донбассе

"Противник агрессивно себя ведет. Днем, пока не происходит перестрелка, молчат, а целую ночь уже стреляют", – рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины

На соответствующем участке фронта режим тишины сохранялся несколько недель, однако с понедельника, 7 февраля, оккупанты снова его нарушают.

Военный Дмитрий заметил, что не стреляли даже ночью. Было слышно 1 – 2 выстрела, но в целом ситуация была спокойной. Однако позже все изменилось.

Больше начали перемещаться по позициям. Больше стали менять позиции обстрела. В общем начали больше открывать огонь. Наверное, они почувствовали боевой дух, потому что имеют позади подкрепление,

– сказал военный Захар.

Такие обстрелы для армейцев – привычное дело. Пока нет угрозы их жизни, на вражеский огонь бойцы не отвечают.

Пророссийские боевики продолжают провоцировать ВСУ: смотрите сюжет

"Пытаются (оккупанты – 24 канал) спровоцировать, чтобы мы вышли на открытый огонь. Без разрешения нам нельзя стрелять", – отметил военный Юрий.

Выстрелы становятся мощнее

Между обстрелами из малых калибров случаются и более мощные, отметил военнослужащий Андрей. На днях он как раз собирался с побратимом идти на боевой пост, но оккупанты ударили прямо по тыловому участку опорного пункта.

Они начали провоцировать нас. Как только мы начали двигаться из блиндажа, они начали по нам бросать "перекрут" и применять крупнокалиберный пулемет,

– поделился военный Андрей.

Справка. "Перекрутами" армейцы называют мины, которыми оккупанты целят из противотанковых гранатометов.

Появились противотанковые ружья

Также воины заметили, что на вражеских позициях появились противотанковые ружья. Они имеют калибр 14,5 миллиметров и способны поражать даже легко бронированную технику.

Участились и вылазки вражеских диверсантов, пытающихся подступиться все ближе. Увеличился уровень напряжения и в Донецкой области.

Важно В сети распространили фейк, что Украина обстреляла Донецк: в ВСУ возразили

Там оккупанты продолжают открывать огонь и целить по украинским защитника в Зайцево, Гранитном и Песках. Везде применили стрелковое оружие.