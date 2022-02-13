Вояки упевнені, це роблять для того, щоб спровокувати українських військових на вогонь у відповідь. А також – зрив режиму перемир'я, повідомляє 24 канал.

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"Противник агресивно себе поводить. Вдень, поки не відбувається перестрілка, мовчать, а цілу ніч вже стріляють", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Окупанти продовжують порушувати режим тиші

На відповідній ділянці фронту режим тиші зберігався декілька тижнів, проте від понеділка, 7 лютого, окупанти знову його порушують.

Військовий Дмитро зауважив, що не стріляли навіть вночі. Було чутно 1 – 2 постріли, але загалом ситуація була спокійною. Однак пізніше все змінилося.

Більше почали переміщуватися по позиціях. Більше стали змінювати позиції обстрілу. Загалом почали більше відкривати вогонь. Напевно, вони відчули бойовий дух, бо мають позаду підкріплення,

– сказав військовий Захар.

Такі обстріли для армійців – звична справа. Поки немає загрози їхньому життю, на ворожий вогонь бійці не відповідають.

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"Намагаються (окупанти – 24 канал) спровокувати, щоб ми вийшли на відкритий вогонь. Без дозволу нам не можна стріляти", – відзначив військовий Юрій.

Постріли стають потужнішими

Між обстрілами з малих калібрів трапляються і більш потужні, зауважив військовослужбовець Андрій. Днями він саме збирався з побратимом йти на бойовий пост, але окупанти вдарили просто по тиловій ділянці опорного пункту.

Вони почали провокувати нас. Щойно ми почали рухатися з бліндажа, вони почали по нас кидати "перекрути" і застосовувати великокаліберний кулемет,

– поділився військовий Андрій.

Довідка. "Перекрутами" армійці називають міни, якими окупанти цілять з протитанкових гранатометів.

З'явилися протитанкові рушниці

Також вояки помітили, що на супротивних позиціях з'явилися протитанкові рушниці. Вони мають калібр 14,5 міліметрів і здатні уражати навіть легкоброньовану техніку.

Почастішали і вилазки ворожих диверсантів, які намагаються підступитися щораз ближче. Збільшився рівень напруги і на Донеччині.

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Там окупанти продовжують відкривати вогонь і цілити по українських захисниках Зайцевого, Гранітного та Пісків. Скрізь застосували стрілецьку зброю.