Днем и ночью: возле Крыма проводят боевые стрельбы гранатометчики ВСУ

Военные, которые выполняют боевые задачи на админгранице с Крымом, совершенствуют стрельбы из станковых автоматических гранатометов АГС-17. Тренировки максимально приблизили к реальным событиям.

О военных учениях рассказал командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что каждый военнослужащий должен осознавать свой алгоритм действий.

Тем временем Возле границ Украины начались российские военные учения

Военные тренировали стрельбы и днем, и ночью

Учения имеют целью сформировать у военнослужащих навыки выявления и идентификации целей, определения их характеристик, а также оценки результатов стрельбы,

– рассказал Наев.

Командующий сообщил, что на полигоне военные отрабатывают упражнения по ведению огня по неподвижным и подвижным целям. Тренируются делать это, как с заранее подготовленной позиции, так и после внезапной ее смены.



Военные выполняют задачи на админгранице с Крымом / Фото Командования объединенных сил ВСУ



Тренировали стрельбы из станковых автоматических гранатометов / Фото Командования объединенных сил ВСУ

​Недавно Разведчики вблизи оккупированного Крыма отрабатывают ближний бой

Вблизи Крыма тренировались гранатометные подразделения "Юг"

Отметим, что 5 января вблизи оккупированного полуострова тренировались гранатометные подразделения "Юг". Украинские защитники отрабатывали навыки по уничтожению вражеских танков. В Генштабе подчеркнули, что эффективное использование противотанкового оружия требует постоянных тренировок.

Текст публикации Командования объединенных сил ВСУ:

В группировке войск, которая подчинена Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, свое мастерство совершенствуют расчеты станковых автоматических гранатометов АГС-17.

Мероприятия проходят с выполнением практических действий с боевой стрельбой в условиях, максимально приближенным к реальным событиям.

Выполнение боевых упражнений происходит как днем, так и ночью.