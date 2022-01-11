Про військові навчання розповів командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що кожен військовослужбовець має усвідомлювати свій алгоритм дій.

Тим часом Біля кордонів України почались російські військові навчання

Військові тренували стрільби і вдень, і вночі

Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби,

– розповів Наєв.

Командувач повідомив, що на полігоні військові відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях. Тренуються робити це, як із заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової її зміни.

Військові виконують завдання на адмінмежі з Кримом / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ

Тренували стрільби зі станкових автоматичних гранатометів / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ

​Нещодавно Розвідники поблизу окупованого Криму відпрацьовують ближній бій

Поблизу Криму тренувались гранатометні підрозділи "Південь"

Зазначимо, що 5 січня поблизу окупованого півострова тренувались гранатометні підрозділи "Південь". Українські захисники відпрацьовували навички зі знищення ворожих танків. У Генштабі наголосили, що ефективне використання протитанкової зброї вимагає постійних тренувань.

Текст публікації Командування об'єднаних сил ЗСУ:

В угрупуванні військ, яке підпорядковане Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України та виконує бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, свою майстерність вдосконалюють розрахунки станкових автоматичних гранатометів АГС-17.

Заходи відбуваються з виконанням практичних дій з бойовою стрільбою в умовах максимально наближених до реальних подій.

Виконання бойових вправ відбувається як вдень, так і вночі.

