В полуразрушенном здании Харькова спасатели обнаружили уцелевший бюст Тараса Шевченко.

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В Харькове нашли целый бюст Шевченко / Фото из телеграма РБК-Украина

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