У напівзруйнованій будівлі Харкова рятувальники знайшли цілий бюст Тараса Шевченка.

До теми "І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський процитував Шевченка у його річницю


У Харкові знайшли цілий бюст Шевченка / Фото із телеграму РБК-Україна

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