Так, у Міністерстві оборони вирішили не лише привітати поета, а й нагадати про те, що творчість Тараса Шевченка допомагає нам побороти ворога. Адже його вірші пророчі та надихають кожного українця.

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"Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

З Днем народження, Кобзарю!", – написала під публікацією заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



Тарас Шевченко постав у бронежилеті та касці / Ілюстрація з фейсбуку Ганни Маляр

Текст супроводжує світлину, на якій Тарас Шевченко у незвичному для себе образі. Тепер Кобзар не у смушевій шапці та кожуху, а в актуальних сьогодні бронежилеті та касці, а також з автоматом у руці.

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