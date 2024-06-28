Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по Днепру

В Днепре сегодня, 28 июня, во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Россияне ударили по девятиэтажке, в результате попадания разрушено несколько этажей. Есть жертва и пострадавшие.

24 Канал рассказывает все, что известно о последствиях удара по Днепру по состоянию на сейчас.

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Взрывы прогремели во время тревоги

В 18:13 Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

В 18:24 военные предупредили о движении ракеты на Днепр, а в 18:59 об отбое угрозы. В то же время около 18:30 в Днепре прогремели взрывы. Их подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Громко в Днепре. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Детали – позже", – написал он.

Попадание в жилой дом

Корреспонденты Общественного сообщили, что в жилом доме разрушены четыре этажа, пятый – поврежден.

Россияне попали в многоэтажку в Днепре / Фото Общественного

Задымление в первые минуты после атаки: видео

Что известно о жертвах и пострадавших

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сначала сообщил о 6 пострадавших, среди которых 7-месячный младенец. У одной из пострадавших - отравление продуктами горения.

Трое местных жителей – в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина.

"В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки", - написал он.

По состоянию на 21:00 количество пострадавших увеличилось до 9, сообщил глава ОВА.

Предварительно, два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается

Масштабы разрушений показали в ГСЧС, там опубликовали кадры с места атаки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что жертв может быть больше. Клименко также рассказал, что одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля. Водителя засыпало частями искореженного дома.

Часть дома обвалилась

В результате удара часть дома, в который попали россияне, обвалилась. Уточняют, что дом кирпичный, а не панельный. На месте атаки продолжаются спасательные работы.

В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки,

– сообщили в Днепропетровской ОГА.

Реакция президента на удар по Днепру

Украинский лидер подчеркнул, что российская ракета попала прямо в жилой дом. Также показал жуткие кадры последствия вражеского удара.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужны качественные системы противовоздушной обороны.

"Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины", – подчеркнул президент.