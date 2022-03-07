Днепр, Чернигов и Полтава – воздушная тревога, все в укрытие

Сразу в нескольких городах Украины утром 7 марта объявили воздушную тревогу. Речь идет о Днепре, Чернигове и Полтаве.

Тревожные сирены начали звучать в этих городах около 8:18. Местных жителей об этом предупредили в областных военных администрациях, пишет 24 канал.

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Вячеслав Чаус, возглавляющий Черниговскую область, предупредил о возможном ракетном ударе. "Чернигов, Нежин, Десна и Остер – все в укрытие", – подчеркнул он.

Жители Днепра, Полтавы и Черниговщины – немедленно направляйтесь в укрытие. Помогите добраться туда своим близким и соседям. Не выходите, пока не услышите сигнал об отбое тревоги.

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