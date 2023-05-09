В настоящее время спасатели помогают жильцам квартир разбирать завалы. В результате ракетного обстрела вечером 8 мая пострадала только одна женщина.
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Обломки ракет повредили многоэтажку в Днепре
В Днепровской ОГА отметили, что взрывотехники уже обезвредили боевую часть российского "металлолома". Пострадавшая днепрянка Мария рассказала, что обломок прилетел примерно после 10 часов вечера. Она вместе с мужем, бабушкой и котом были в это время дома.
Обломок российской ракеты повредил многоэтажку в Днепре / Фото Днепропетровской ОГА:
Женщина подметила, что обломок пробил крышу дома и протаранил комнату по диагонали. К тому же ракета попала и в квартиру соседей.
Нас с мужем накрыло шкафом. Бабушке повезло. Она была в дальней комнате,
– подчеркнула Мария.
По словам женщины, она получила несерьезное ранение, а именно гематому на голове, ссадины и ушибы. Ее осмотрели медики и отпустили лечиться домой.
Ночью 9 мая россияне снова атаковали Украину
- Ночью 9 мая русская армия выпустила 25 ракет по Украине. По предварительным данным, наша ПВО сбила 23 вражеских цели.
- Также в Голосеевском районе Киева обломок сбитой российской ракеты упал на частный двор, вызвав пожар. Спасатели довольно быстро потушили огонь. Пострадавших в результате атаки нет.
- Кроме этого, в Киевской области обломки российской ракеты создали воронку диаметром около 8 метров и глубиной свыше 2,5. Правоохранители осмотрели место, никаких повреждений или пострадавших не обнаружили.