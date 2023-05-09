В настоящее время спасатели помогают жильцам квартир разбирать завалы. В результате ракетного обстрела вечером 8 мая пострадала только одна женщина.

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Обломки ракет повредили многоэтажку в Днепре

В Днепровской ОГА отметили, что взрывотехники уже обезвредили боевую часть российского "металлолома". Пострадавшая днепрянка Мария рассказала, что обломок прилетел примерно после 10 часов вечера. Она вместе с мужем, бабушкой и котом были в это время дома.

Обратите внимание! Россияне вечером 8 мая запустили 8 ракет морского базирования типа "Калибр" по Днепропетровской области. Все ракеты уничтожили украинские силы противовоздушной обороны.

Обломок российской ракеты повредил многоэтажку в Днепре / Фото Днепропетровской ОГА:

Женщина подметила, что обломок пробил крышу дома и протаранил комнату по диагонали. К тому же ракета попала и в квартиру соседей.

Нас с мужем накрыло шкафом. Бабушке повезло. Она была в дальней комнате,

– подчеркнула Мария.

По словам женщины, она получила несерьезное ранение, а именно гематому на голове, ссадины и ушибы. Ее осмотрели медики и отпустили лечиться домой.

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