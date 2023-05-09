Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию из сети, что якобы ночью 9 мая в Украине во время массированной атаки России снова была сбита баллистическая ракета, пишет 24 Канал.
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В Воздушных силах не подтверждают сбитие баллистики
Игнат отрицает эту информацию и добавил, что Воздушные силы сообщили бы соответствующую информацию, если бы такое событие действительно произошло.
"Нет информации (о сбитии баллистики – 24 Канал). Есть официальная информация в Генеральном штабе и Воздушных Силах (о сбитии 23 крылатых ракет – 24 Канал)", – заявил он.
Спикер Воздушных сил отметил, что понимает интерес журналистов, поскольку после сбития "Кинжала" не сразу об этом сообщили.
"Я понимаю, почему вы спрашиваете, ведь в прошлый раз мы не слишком спешили сообщать о сбитии "Кинжала", – сказал он. В то же время Игнат подчеркнул, что для каждой информации есть "свое время".
Он заявил, что пока нет информации ни о том, что Россия 9 мая применяла баллистику, ни о сбитии соответствующего типа ракет.
Россия нанесла ракетный удар по Украине: что известно
- Ночью 8 – 9 мая русские военные еще раз атаковали Украину. За две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр", Х-101 и Х-555.
- 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.
- Враг атаковал Украину из акватории Черного моря и района Каспия.
- В ВСУ предупреждают украинцев, что Россия может планировать новые теракты на 9 мая, из-за чего не следует игнорировать воздушные тревоги. По состоянию на утро 9 мая Россия сосредоточила в Черном море 5 ракетоносителей, общий залп которых составляет 28 "Калибров".