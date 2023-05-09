Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию из сети, что якобы ночью 9 мая в Украине во время массированной атаки России снова была сбита баллистическая ракета, пишет 24 Канал.

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В Воздушных силах не подтверждают сбитие баллистики

Игнат отрицает эту информацию и добавил, что Воздушные силы сообщили бы соответствующую информацию, если бы такое событие действительно произошло.

"Нет информации (о сбитии баллистики – 24 Канал). Есть официальная информация в Генеральном штабе и Воздушных Силах (о сбитии 23 крылатых ракет – 24 Канал)", – заявил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что понимает интерес журналистов, поскольку после сбития "Кинжала" не сразу об этом сообщили.

"Я понимаю, почему вы спрашиваете, ведь в прошлый раз мы не слишком спешили сообщать о сбитии "Кинжала", – сказал он. В то же время Игнат подчеркнул, что для каждой информации есть "свое время".

Он заявил, что пока нет информации ни о том, что Россия 9 мая применяла баллистику, ни о сбитии соответствующего типа ракет.

Справка. В ночь на 4 мая над Киевом впервые была сбита российская гиперзвуковая ракета "Кинжал". Вражескую цель удалось сбить благодаря ЗРК Patriot. Юрий Игнат заявил, что россияне, к сожалению, рано узнали о способности Украины сбивать этот тип ракет.

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