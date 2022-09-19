Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой общинам. Выпустили более 40 снарядов.

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Российские снаряды наделали людям бед

Резниченко рассказал, что предварительно люди не пострадали.

В Никополе и в его окрестностях российские снаряды повредили до 10 домов, несколько хозяйственных зданий, авто, водопровод и линию электропередач,

– сказал он.

Разрушение после обстрелов / Фото из телеграма Валентина Резниченко

Также глава ОВА рассказал, что в Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2 500 семей. Энергетики уже работают.

Российские ракеты попали в дома / Фото из телеграм Валентина Резниченко

По всей Днепропетровской ночью была воздушная тревога, но без атак.

Последствия обстрелов / Фото из телеграм Валентина Резниченко

Россия атаковала Запорожье

Российские оккупанты утром 19 сентября выпустили ракеты по Запорожью. Боеприпас попал в областной центр и село неподалеку.

Было известно об одном пострадавшем человеке. Повсюду работали соответствующие профильные службы.

Перед тем сообщали, что ночью 19 сентября в Запорожье прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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