Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів.

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Російські снаряди наробили людям лиха

Резніченко розповів, що попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач,

– сказав він.

Руйнування після обстрілів / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Також глава ОВА розповів, що в Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють.

Російські ракети поцілили в будинки / Фото з телеграму Валентина Резніченка

По всій Дніпропетровщині вночі була повітряна тривога, але без атак.

Наслідки обстрілів / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Росія атакувала Запоріжжя

Російські окупанти вранці 19 вересня випустили ракети по Запоріжжю. Боєприпас влучив у обласний центр та у село неподалік.

Було відомо про одну постраждалу особу. Всюди працювали відповідні профільні служби.

Перед тим повідомляли, що вночі 19 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

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