"Оставалось более 10 минут": в Укрзализныце раскрыли подробности удара по вокзалу в Днепре

29 октября российские войска провели атаку реактивным дроном на платформу вокзала в Днепре, убив 13 человек. Пассажирам электропоезда объявили об эвакуации за 10 минут до попадания, однако часть из них осталась рядом.

Как сообщили в Укрзализныце, мониторинговая группа заранее зафиксировала приближение российского реактивного беспилотника и определила повышенную опасность для вокзала Днепра. Команды о приостановке движения были переданы диспетчерам вокзала и локомотивным бригадам.

Эвакуация перед атакой

В компании заявили, что в электропоезде, который готовился к отправлению в Запорожье, включили голосовые оповещения, а помощник машиниста обошел каждый вагон. Согласно установленному протоколу безопасности, людей призвали не просто выйти из поезда, а отойти как минимум на 200 метров.

Локомотивная бригада этого поезда заранее эвакуировалась.

Параллельно на вокзале несколько раз объявляли, что движение поездов возобновится после окончания тревоги, а пока все должны находиться в укрытиях.

Несмотря на все предупреждения, избежать жертв не удалось. В настоящее время ведется подробное расследование всех обстоятельств трагедии.

К сожалению, несмотря на все это, немало людей в роковой момент удара находились в непосредственной близости от поезда, отсюда и такое значительное количество погибших и раненых,

– пояснили в Укрзализныце.

Пересмотр мер безопасности

Укрзализныця заявила, что планирует тщательно пересмотреть все протоколы, чтобы в случае тревоги ускорить эвакуацию людей в безопасные места.

Пассажиров призвали выполнять все инструкции железнодорожников и не пренебрегать собственной безопасностью.

Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд – и дальнего следования, и пригородный – сегодня являются приоритетными целями врага. Только режим максимальной бдительности и внимательное отношение к инструкциям спасают жизни,

– подчеркнули в компании.

Последствия удара по Днепровскому вокзалу

Напомним, 29 октября российские военные направили в Днепропетровскую область четыре реактивных ударных дрона, три из которых были сбиты силами противовоздушной обороны. Один из БПЛА попал в платформу вокзала, где стоял поезд по маршруту Днепр – Запорожье.

В результате вражеской атаки погибли 13 человек, еще десять получили ранения. Среди тяжелораненых – 11-летний мальчик.