"Лишалося понад 10 хвилин": в Укрзалізниці розкрили деталі удару по вокзалу в Дніпрі

Укразалізниця про деталі удару по Дніпру / ДСНС
Російські війська 29 жовтня атакували реактивним дроном перон вокзалу в Дніпрі, вбивши 13 людей. Пасажирам електропоїзда оголосили про евакуацію за 10 хвилин до влучання, проте частина з них лишилася поруч.
Як повідомили в Укрзалізниці, моніторингова команда заздалегідь зафіксувала наближення російського реактивного безпілотника та визначила підвищену небезпеку для вокзалу Дніпра. Команди про призупинення руху передали диспетчерам вокзалу та локомотивним бригадам.
Евакуація перед атакою
У компанії заявили, що в електропоїзді, який готувався до відправлення до Запоріжжя, увімкнули голосові сповіщення, а помічник машиніста обійшов кожен вагон. За встановленим протоколом безпеки, людей закликали не просто вийти з поїзда, а відійти щонайменше на 200 метрів.
Локомотивна бригада цього поїзда завчасно евакуювалась.
Паралельно на вокзалі кілька разів оголошували, що рух поїздів поновиться після завершення тривоги, а поки всі мають перебувати в укриттях.
Попри всі попередження, жертв уникнути не вдалось. Наразі триває детальне розслідування всіх обставин трагедії.
На жаль, попри це все, чимало людей у фатальний момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак маємо таку значну кількість загиблих і поранених
Перегляд заходів безпеки
Укрзалізниця заявила, що планує детально переглянути всі протоколи, щоб у разі тривоги пришвидшити переміщення людей у безпечні місця.
Пасажирів закликали виконувати всі інструкції залізничників та не нехтувати власною безпекою.
Вокзали по всій країні, платформи та станції, кожен поїзд – і далекого сполучення, і приміський – це сьогодні пріоритетні цілі ворога. Тільки режим максимальної пильності та увага до інструкцій рятують життя
Наслідки удару по дніпровському вокзалу
Нагадаємо, 29 жовтня російські військові спрямували на Дніпропетровщину чотири реактивні ударні дрони, три з яких знешкодили сили протиповітряної оборони. Один БпЛА поцілив у платформу вокзалу, де стояв поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя.
Унаслідок ворожої атаки загинули 13 людей, ще десять дістали поранення. Серед важкопоранених – 11-річний хлопчик.
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