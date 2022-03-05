Днепр, Винница, Киевщина – немедленно в укрытие

В Днепре, Виннице и на Киевщине объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно проследовать в укрытие.

Информацию о воздушной тревоге сообщили местные органы власти. Впоследствии тревогу объявили и в Киеве.

Важно Людей из оккупированного Донбасса бросили на войну как "мясо", – журналист Асеев

Сирены в городах завыли 5 марта примерно в 00:45.

Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

подготовить документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги;

уточнить местоположение ближайшего укрытия.

Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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