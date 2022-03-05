Інформацію про повітряну тривогу повідомили місцеві органи влади. Згодом тривогу оголосили і в Києві.

Важливо Людей з окупованого Донбасу кинули на війну як "м'ясо", – журналіст Асєєв

Сирени у містах завили 5 березня приблизно о 00:45.

Якщо увімкнули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

підготувати документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші;

уточнити місце розташування найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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