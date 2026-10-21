В Днепре после взрывов возникли проблемы с электроснабжением

В Днепре днем 21 октября раздались взрывы. После этого в городе стали поступать сообщения о перебоях с электроснабжением.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о атаке на город?

В Днепре раздались взрывы, впоследствии жители сообщили о повторных звуках взрывов. До этого Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе со стороны баражирующих боеприпасов "Бандероль", которые двигались в направлении города с севера и юга.

Александр Ганжа сообщил, что враг совершил атаку на объект критической инфраструктуры в Днепре. Жители города сообщают о перебоях с электроснабжением. Информация о пострадавших уточняется.

Угроза для города сохраняется. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах.

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Напомним, ночью 21 октября российский реактивный беспилотник атаковал предприятие в Жовковской общине на Львовщине. на Львовщине. В результате удара пострадали двое работников, получившие травмы средней тяжести.

Воздушную тревогу во Львовской области и Львове объявили в 03:33, а примерно в 03:50 жители города услышали взрыв. Тревога продолжалась до 03:58. На территории атакованного предприятия возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Кроме того, из-за падения обломков российского беспилотника в соседнем населенном пункте был поврежден частный дом. Там выбило окна, повредило двери и образовалась небольшая воронка рядом с домом. К счастью, в этом доме никто не пострадал.