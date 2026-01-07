Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления властей

Вечером в среду, 7 января, в Днепре произошел блэкаут сразу после взрывов. Местные власти уже прокомментировали ситуацию. Подобная ситуация сложилась в Запорожье. Когда электроэнергию удастся восстановить – спрогнозировать трудно.

О том, что происходит со светом в Днепре и Запорожье – читайте в материале 24 Канала.

К теме Сразу после взрывов на Днепропетровщине и в Запорожье исчез свет или скачет напряжение

Что известно о проблемах со светом в Днепре и Запорожье?