Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления властей
Вечером в среду, 7 января, в Днепре произошел блэкаут сразу после взрывов. Местные власти уже прокомментировали ситуацию. Подобная ситуация сложилась в Запорожье. Когда электроэнергию удастся восстановить – спрогнозировать трудно.
О том, что происходит со светом в Днепре и Запорожье – читайте в материале 24 Канала.
К теме Сразу после взрывов на Днепропетровщине и в Запорожье исчез свет или скачет напряжение
Что известно о проблемах со светом в Днепре и Запорожье?
В супермаркетах Днепра наблюдаются очереди за питьевой водой, сообщают корреспонденты Суспильного. Из-за отсутствия напряжения в сети возникли незапланированные остановки пригородных поездов, которые курсируют через Днепропетровскую область. Задерживаются поезда сообщением: А также с отставанием курсируют поезда дальнего следования: Движение поездов Dnipro City Express завтра будет налажено под тепловозом. В диспетчерской системе ДТЭК Днепропетровщины произошел технический сбой. Жители получили сообщение о том, что свет вернут в 2027 году, однако это неправда. Как только закончится воздушная тревога и энергетики смогут осмотреть повреждения, уточним сроки возвращения света, Борис Филатов постоянно находится на связи со всеми профильными службами и энергетиками. Применяются все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы. В любом случае, сейчас все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается. Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания, По словам Алексея Кулебы, в Днепре и части населенных пунктов области уже продолжаются восстановительные работы, бригады работают в усиленном режиме. В Запорожье на предприятиях запускают генераторы и подключают когенерационные установки. Водоснабжение обеспечивают альтернативные источники питания. Укрзализныця так же оперативно реагирует на масштабные обесточивания. Все поезда в регионах переходят на резервную тепловоз, средства сигнализации и связи работают от резервного питания. Укрэнерго пишет о массированной дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. Аварийно-восстановительные работы обязательно проведут. В первую очередь энергетики должны оживить критическую инфраструктуру. Если сейчас у вас есть свет на Днепропетровщине или в Запорожской области, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно. Это позволит снизить нагрузку на сети и запитать больше потребителей, В ведомстве говорят, что из-за очередного вражеского удара по украинской энергетике почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Сейчас критически важные объекты работают от резервного питания. Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, когда это будет безопасно для специалистов. В Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. По состоянию на 00:13 воду вернули почти во все районы. Мобильная связь в Запорожской области работает в аварийном режиме. Об этом рассказал глава ОВА Иван Федоров. По его словам, все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи, которых ориентировочно хватит на 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем. Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами, Полицейские в случае чрезвычайных ситуаций будут информировать горожан через громкоговорители, в частности о сигналах воздушной тревоги, а также о местах расположения Пунктов Несокрушимости. В Ингулецком и части Металлургического районах Кривого Рога ситуация с восстановлением энергоснабжения остается сложной. Вероятно, в городе не будет работать электротранспорт, а школы и садики будут работать дистанционно. Больницы пока работают на генераторах. Каникулы в школах Днепра продлили на двое суток. На Днепропетровщине ввели аварийные отключения света из-за российской атаки. Когда ситуация будет спокойнее, энергетики начнут восстановительные работы. Из-за отсутствия электроснабжения остановилось метро. Людей выводят из тоннелей, эскалаторы уже не работают. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что энергетики пока не имеют прогнозов по восстановлению энергоснабжения на Днепропетровщине. Жителей призывают сделать запасы воды, в частности в Павлоградском и Синельниковском районах. Сейчас на предприятии "ДЗД" также нет света. Электроэнергия также исчезла в некоторых городах области – в Павлограде, Кривом Роге и Синельниково. После взрывов и ярких вспышек в небе во многих районах Днепра исчезло электроснабжение. Также местами отсутствует водоснабжение.
Задерживаются поезда Укрзализныци
ДТЭК прокомментировал ошибку относительно "возвращения света в 2027 году"
– говорится в сообщении.
Что о ситуации сказал мэр Днепра?
– отметил городской голова.
Заявление вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины
Укрэнерго о ситуации со светом в Украине
– пишут в Укрэнерго.
Как комментируют проблемы со светом в Минэнерго?
Водоснабжение в Запорожье восстанавливают
– говорится в сообщении.
Что со светом в Запорожье?
Какова ситуация в Кривом Роге?
В Днепре не работает метро
Власти Днепропетровщины комментируют ситуацию
По Днепропетровской области также нет света
