Укр Рус
24 Канал Новости Украины Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления властей
7 января, 23:42
23
Обновлено - 23:43, 7 января

Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления властей

Дарья Смородская

Вечером в среду, 7 января, в Днепре произошел блэкаут сразу после взрывов. Местные власти уже прокомментировали ситуацию. Подобная ситуация сложилась в Запорожье. Когда электроэнергию удастся восстановить – спрогнозировать трудно.

О том, что происходит со светом в Днепре и Запорожье – читайте в материале 24 Канала.

К теме Сразу после взрывов на Днепропетровщине и в Запорожье исчез свет или скачет напряжение

Что известно о проблемах со светом в Днепре и Запорожье?

 

23:58, 08 января

В супермаркетах Днепра наблюдаются очереди за питьевой водой, сообщают корреспонденты Суспильного.

22:57, 08 января

Задерживаются поезда Укрзализныци

Из-за отсутствия напряжения в сети возникли незапланированные остановки пригородных поездов, которые курсируют через Днепропетровскую область.

Задерживаются поезда сообщением:

  • Запорожье – Синельниково;
  • Чаплино – Синельниково;
  • Днепр - Чаплино;
  • Пятихатки - Днепр.

А также с отставанием курсируют поезда дальнего следования:

  • №734 Киев - Днепр;
  • №37 Запорожье - Киев;
  • №119 Днепр - Холм;
  • №79 Днепр - Львов.

Движение поездов Dnipro City Express завтра будет налажено под тепловозом.

00:29, 08 января

ДТЭК прокомментировал ошибку относительно "возвращения света в 2027 году"

В диспетчерской системе ДТЭК Днепропетровщины произошел технический сбой. Жители получили сообщение о том, что свет вернут в 2027 году, однако это неправда.

Как только закончится воздушная тревога и энергетики смогут осмотреть повреждения, уточним сроки возвращения света, 
– говорится в сообщении.

00:27, 08 января

Что о ситуации сказал мэр Днепра?

Борис Филатов постоянно находится на связи со всеми профильными службами и энергетиками. Применяются все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы.

В любом случае, сейчас все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается. Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания, 
– отметил городской голова.

 

00:24, 08 января

Заявление вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины

По словам Алексея Кулебы, в Днепре и части населенных пунктов области уже продолжаются восстановительные работы, бригады работают в усиленном режиме.

В Запорожье на предприятиях запускают генераторы и подключают когенерационные установки. Водоснабжение обеспечивают альтернативные источники питания.

Укрзализныця так же оперативно реагирует на масштабные обесточивания. Все поезда в регионах переходят на резервную тепловоз, средства сигнализации и связи работают от резервного питания.

 

00:21, 08 января

Укрэнерго о ситуации со светом в Украине

Укрэнерго пишет о массированной дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. Аварийно-восстановительные работы обязательно проведут. В первую очередь энергетики должны оживить критическую инфраструктуру.

Если сейчас у вас есть свет на Днепропетровщине или в Запорожской области, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно. Это позволит снизить нагрузку на сети и запитать больше потребителей, 
– пишут в Укрэнерго.

00:18, 08 января

Как комментируют проблемы со светом в Минэнерго?

В ведомстве говорят, что из-за очередного вражеского удара по украинской энергетике почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Сейчас критически важные объекты работают от резервного питания. Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, когда это будет безопасно для специалистов.

00:17, 08 января

Водоснабжение в Запорожье восстанавливают

В Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. По состоянию на 00:13 воду вернули почти во все районы.

00:14, 08 января

Мобильная связь в Запорожской области работает в аварийном режиме. Об этом рассказал глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи, которых ориентировочно хватит на 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем.

Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами, 
– говорится в сообщении.

00:13, 08 января

Что со светом в Запорожье?

Вследствие российской атаки в Запорожской области также действуют ограничения электроснабжения. Восстановительные работы уже начались.

00:13, 08 января

Полицейские в случае чрезвычайных ситуаций будут информировать горожан через громкоговорители, в частности о сигналах воздушной тревоги, а также о местах расположения Пунктов Несокрушимости.

00:10, 08 января

Какова ситуация в Кривом Роге?

В Ингулецком и части Металлургического районах Кривого Рога ситуация с восстановлением энергоснабжения остается сложной. Вероятно, в городе не будет работать электротранспорт, а школы и садики будут работать дистанционно. Больницы пока работают на генераторах.

Каникулы в школах Днепра продлили на двое суток.

22:52, 07 января

На Днепропетровщине ввели аварийные отключения света из-за российской атаки. Когда ситуация будет спокойнее, энергетики начнут восстановительные работы.

22:37, 07 января

В Днепре не работает метро

Из-за отсутствия электроснабжения остановилось метро. Людей выводят из тоннелей, эскалаторы уже не работают.

22:31, 07 января

Власти Днепропетровщины комментируют ситуацию

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что энергетики пока не имеют прогнозов по восстановлению энергоснабжения на Днепропетровщине.

Жителей призывают сделать запасы воды, в частности в Павлоградском и Синельниковском районах. Сейчас на предприятии "ДЗД" также нет света.

22:21, 07 января

По Днепропетровской области также нет света

Электроэнергия также исчезла в некоторых городах области – в Павлограде, Кривом Роге и Синельниково.

22:03, 07 января

После взрывов и ярких вспышек в небе во многих районах Днепра исчезло электроснабжение. Также местами отсутствует водоснабжение.