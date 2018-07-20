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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Днепразот" сообщил о возобновлении производства жидкого хлора

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"Днепразот" возобновляет работу хлорных цехов
"Днепразот" возобновляет работу хлорных цехов / Фото из открытых источников

Акционерное общество "Днепразот" 20 июля возобновило работу хлорной группы цехов. Выпуск жидкого хлора, необходимого для обеззараживания питьевой воды в Украине, появится уже вскоре.

Об этом информирует пресс-служба "Днепразота".

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20 июля 2018 года "Днепразот" возобновляет работу хлорной группы цехов. Сейчас на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.

Добавим, что 20 июля в Службе безопасности заявили, что проведут проверку действий руководства компании "Днепроазот", чтобы проверить причастность этих лиц к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации с питьевой водой в Украине.

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой воды. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "Днепроазот".

13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

Теги: Новости Украины Новости политики коммунальные услуги хлорный коллапс
Источник: 24 канал
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