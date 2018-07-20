"ДніпроАзот" повідомив про відновлення виробництва рідкого хлору

Акціонерне товариство "ДніпроАзот" 20 липня відновило роботу хлорної групи цехів. Випуск рідкого хлору, необхідного для знезараження питної води в Україні, з'явиться вже невдовзі.

Про це інформує прес-служба "ДніпроАзоту".

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20 липня 2018 року "ДніпроАзот" відновлює роботу хлорної групи цехів. Наразі на підприємстві закінчені підготовчі роботи до включення виробництва,

– йдеться у повідомлені.

Зазначається, що найближчим часом очікується випуск першої продукції.

Додамо, що 20 липня в Службі безпеки заявили, що здійснять перевірку дій керівництва компанії "Дніпроазот", щоб перевірити причетність цих осіб до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації з питною водою в Україні.

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".

13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.