В результате происшествия около 40% поверхности тела парня обгорело. О его состоянии 24 мая рассказал журналистам заведующий реанимации областной детской больницы Днепра Сергей Егоров.
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Каково состояние ребенка сейчас
По словам медика, пострадавший находится на поддержке аппарата ИВЛ. Однако до сих пор существует угроза его жизни.
У ребенка также ожог дыхательных путей. Все ожоги огнем, поэтому они очень глубокие. В таких случаях повреждается кожа и подкожная жировая клетчатка. Очень часто пламя затрагивает и мышцы.
– сказал Сергей Егоров.
Также он добавил, что у парня повреждены лицо, верхние конечности, грудная клетка и спина.
Больше о самом инциденте
В полиции Днепра рассказали, что двое детей нашли неизвестную горючую смесь в парке и решили ее поджечь. Огонь перекинулся на одного из мальчиков и он получил ожоги.
Однако местное издание "Днепр TV" сообщает, что школьник поджег себя намеренно. Якобы он с другом нашел воспламеняющееся вещество в парке "20-летия победы" и решил себя поджечь. Это было ему нужно, чтобы снять видео для соцсетей.
Что грозит родителям
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о злостном невыполнении родительских обязанностей. Если суд установит, что виноваты родители школьника, то им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.