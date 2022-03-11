В Днепре локализовали пожар из-за авиаудара оккупантов

Оккупанты утром 11 марта обстреляли Днепр с помощью самолетов. Спасатели сообщили, что им удалось локализовать пожар, возникший в результате авиаудара.

На своем телеграм-канале пресс-служба ГСЧС Украины отметила, что в результате авиаударов погиб один человек. Также известно о разрушенных зданиях.

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Спасатели уже локализовали пожар в Днепре

В частности, по состоянию на 08.45 спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Он возник в результате авиаудара по зданию обувной фабрики в Новокодатском районе города Днепра.

Смотрите, как спасатели локализуют пожар в Днепре:

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