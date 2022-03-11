На своєму телеграм-каналі пресслужба ДСНС України зазначила, що внаслідок авіаударів загинула одна людина. Також відомо про поруйновані будівлі.

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Рятувальники уже локалізували пожежу у Дніпрі

Зокрема, станом на 08:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 500 квадратних метрів. Вона виникла внаслідок авіаудару по будівлі взуттєвої фабрики у Новокодатському районі міста Дніпра.

Дивіться, як рятувальники локалізують пожежу у Дніпрі:

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