Инициатором "сбора" радуг стал городской голова Днепра Борис Филатов. Он опубликовал соответствующее прошение в своем фейсбуке.

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"Радужный" сбор в Днепре: детали

Борис Филатов написал, что он уехал в столицу. Но имеет информацию, что в его городе очень много красивых радуг.

Днепряне, земляки дорогие, я тут сижу в скучном Киеве, а говорят у нас в Днепре Радуга! Да такая шикарная, что никогда такой не видели. Глаз не оторвать. Накидайте фоток, пожалуйста, в комментарии. Люблю наш город,

– написал мэр.



Красивые виды вблизи Днепра / Фото Евгений Роменский

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Тройная радуга над Днепром / Фото Людмилы Мелиховой

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Радужные пейзажи / Фото Нина Бондаренко