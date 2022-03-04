В Днепре объявили воздушную тревогу

В Днепре утром 4 марта заявили об угрозе авиаудара. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

Сирены в городе взвыли примерно в 06:51.

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Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

подготовить аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

немедленно пойти в укрытие.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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