В центре Днепра обнаружили тело женщины без одежды

Утром 2 июня по улице Князя Владимира Великого в Днепре обнаружили тело женщины. Она была без одежды.

Об этом сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы. В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции рассказали, что в настоящее время идут следственные действия. Более подробную информацию обнародуют позже.

Смотрите также Оставил записку: полиция открыла производство из-за гибели курсанта в Хмельницком

В Днепре нашли тело женщины

"Днепр Оперативный" пишет, что жители дома №6 по улице Князя Ярослава Мудрого отметили, что тело женщины нашли у входа в подъезд.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти. В сети отмечают, что тело обнаружили без одежды. На месте работают полицейские.

Также в телеграмм-канале обнародовали фото. Однако эти кадры могут шокировать.

В Хмельницком нашли застреленного курсанта