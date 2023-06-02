В центре Днепра обнаружили тело женщины без одежды
2 июня 2023, 13:25Читати новину українською
Утром 2 июня по улице Князя Владимира Великого в Днепре обнаружили тело женщины. Она была без одежды.
Об этом сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы. В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции рассказали, что в настоящее время идут следственные действия. Более подробную информацию обнародуют позже.
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В Днепре нашли тело женщины
"Днепр Оперативный" пишет, что жители дома №6 по улице Князя Ярослава Мудрого отметили, что тело женщины нашли у входа в подъезд.
Пока неизвестно, что стало причиной смерти. В сети отмечают, что тело обнаружили без одежды. На месте работают полицейские.
Также в телеграмм-канале обнародовали фото. Однако эти кадры могут шокировать.
В Хмельницком нашли застреленного курсанта
- Под утро 1 июня в Национальной академии Госпогранслужбы Украины в Хмельницком, обнаружили тело курсанта.
- В комментарии 24 Каналу начальник пресс-центра Иван Галкин сказал, что парень нес службу в посуточном наряде.
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