Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали. У коментарі 24 Каналу в пресслужбі поліції зазначили, що наразі тривають слідчі дії. Детальнішу інформацію оприлюднять згодом.
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У Дніпрі знайшли тіло жінки
Дніпро Оперативний" пише, що мешканці будинку №6 на вулиці Князя Ярослава Мудрого розповіли, що тіло жінки знайшли біля входу у під'їзд.
Наразі невідомо, що стало причиною смерті. У мережі зазначають, що тіло знайшли без одягу. На місці працюють поліцейські.
Також у телеграм-каналі оприлюднили фото. Однак, ці кадри можуть шокувати.
У Хмельницькому знайшли застреленим курсанта
- Під ранок 1 червня у Національній академії Держприкордонслужби України, що в Хмельницькому, виявили тіло курсанта.
- У коментарі 24 Каналу начальник пресцентру Іван Галкін сказав, що хлопець ніс службу в добовому наряді.
- За даними слідства, курсант 2-го курсу скоїв самогубство пострілом в голову. Правоохоронці зазначили, що він залишив передсмертну записку. Наразі поліція з'ясовує мотиви та всі обставини.