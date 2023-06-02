Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали. У коментарі 24 Каналу в пресслужбі поліції зазначили, що наразі тривають слідчі дії. Детальнішу інформацію оприлюднять згодом.

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У Дніпрі знайшли тіло жінки

Дніпро Оперативний" пише, що мешканці будинку №6 на вулиці Князя Ярослава Мудрого розповіли, що тіло жінки знайшли біля входу у під'їзд.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті. У мережі зазначають, що тіло знайшли без одягу. На місці працюють поліцейські.

Також у телеграм-каналі оприлюднили фото. Однак, ці кадри можуть шокувати.

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