В Днепре в один день вступили в брак сразу 3 пары влюбленных нацгвардейцев: романтические фото

Несмотря на длительное военное положение в Украине, не проходит без хороших и светлых моментов. В Днепре сразу три пары влюбленных нацгвардейцев вступили в брак в один день.

Нацгвардейцы официально создали семьи 20 марта. Фото и краткие истории пар были опубликованы Национальной гвардией Украины.

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Николай – лейтенант и признанный в мире пауэрлифтер. Владислава – портниха. Вместе пара уже более двух лет. Война лишь обострила их любовь, и мечту стать супругами они решили не откладывать на потом.

Николай и Владислава / Фото Нацгвардии Украины

Дмитрий и Алина – недавние выпускники Академии Национальной гвардии Украины. Еще во время учебы они подали документы в Днепровский ЗАГС.

Алина и Дмитрий / Фото Нацгвардии Украины

Так мало нужно, чтобы стать счастливыми – закрепить брак печатью и поцеловать друг друга. Это очень важно для двух любящих сердец,

– рассказывает еще одна выпускница академии Нацгвардии Украины Валерия.

Вместе с любимым Ростиславом, который тоже недавно выпустился из вуза, они также женились 20 марта.

Ростислав и Валерия / Фото Нагвардии Украины

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