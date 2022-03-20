Нацгвардійці офіційно створили сім'ї 20 березня. Фото та короткі історії пар опублікувала Національна гвардія України.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Микола – лейтенант і визнаний у світі пауерліфтер. Владислава – кравчиня. Разом пара уже понад два роки. Війна лише загострила їхнє кохання, і мрію стати подружжям вони вирішили не відкладати на потім.
Микола і Владислава / Фото Нацгвардія України
Дмитро і Аліна – нещодавні випускники академії Національної гвардії України. Ще під час навчання вони подали документи у Дніпровський РАЦС.
Аліна і Дмитро / Фото Нацгвардія України
Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного. Це вкрай важливо для двох люблячих сердець,
– розповідає ще одна випускниця академії Нацгвардії України Валерія.
Разом з коханим Ростиславом, який теж нещодавно випустився з вишу, вони також взяли шлюб 20 березня.
Ростислав і Валерія / Фото Нагвардія України
Вас може зацікавити – Арестович розповів, як впоратись з третьою фазою психологічної втоми: дивіться відео