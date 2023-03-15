В Днепре открылся реабилитационный центр сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками

Инновационный центр реабилитации для раненых военных RECOVERY открыт в городе Днепр. Это первый центр национальной сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками.

До конца текущего года 10 центров RECOVERY заработают в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. На проект RECOVERY учредители уже направили 11,5 миллиона долларов.

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Реабилитация – это о жизни и функциональности: чем уникальный центр RECOVERY

Центр RECOVERY уникален. Он построен по самым высоким международным стандартам. Здесь установлено современное физиотерапевтическое оборудование, залы физической реабилитации оснащены инновационным оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом. Комплекс тренажеров и аппаратов для реабилитации покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений пациентов (в том числе – полученных в результате минно-взрывных травм) и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие пострадавшие защитники и защитницы, нуждающиеся в дальнейшем лечении и реабилитации, попадают именно в прифронтовый Днепр. Реабилитация требуется с первого дня, ведь от своевременно проведенных реабилитационных мероприятий зависят результаты восстановления утраченных функций и качество жизни пациентов.



Центр RECOVERY построен по самым высоким международным стандартам / Фото Фонд Виктора Пинчука

В центре RECOVERY в Днепре первые пациенты уже проходят реабилитацию. Здесь произведен ремонт отделения физической и реабилитационной медицины, палаты оборудованы с учетом требований инклюзивности. Установлены многофункциональные кровати с электроприводом и мебелью для удобного и удобного пребывания пациентов. Центр обустроен 30 койками, поэтому за год более 600 раненых военных смогут получить здесь комплексную реабилитационную помощь.



Пинчук встретился с военными, которые проходят реабилитацию / Фото Фонд Виктора Пинчука

В общей сложности реабилитационную помощь в центрах RECOVERY по всей стране смогут получить более 11 тысяч пациентов в год.

В первый день работы центра RECOVERY в Днепре его посетил бизнесмен и основатель проекта Виктор Пинчук. Он встретился с военными, проходящими реабилитацию, и врачами.

Виктор Пинчук основатель проекта RECOVERY Наши Герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины. Для нас с моей женой Еленой честь помочь им вернуться в полноценную жизнь после ранений. Война, к сожалению, показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важнейшей задачей на годы вперед. Это требует системного подхода и помощи от частного сектора. Поэтому мы решили максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник.

В нашем центре RECOVERY появилось сверхсовременное оборудование с виртуальной реальностью оборудование, которое обеспечивает обратную связь с пациентом. Функциональность нового оборудования очень разнообразна. Каждый аппарат – это просто космический корабль! Это, безусловно, позволит более эффективно восстанавливать тех, кто нуждается в реабилитации. Реабилитация – это о жизни. Это о функциональности. Это о независимости и самостоятельности,

– отметила Алла Пивник, заведующая реабилитацией физической реабилитационной медицины, руководитель мультидисциплинарной команды города Днепр.

Более 11 тысяч пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY / Фонд Виктора Пинчука

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