В Днепре патрульные вернули домой мальчика, потерявшегося после воздушной тревоги

В патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что помогли вернуть домой потерявшегося после воздушной тревоги мальчика.

Известно, что мама ребенка позвонила ночью в полицию и сообщила, что ее 7-летний сын исчез.

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Женщина сообщила, что во время тревоги она вместе с ребенком ушла в хранилище, расположенное в доме. Когда опасность прошла, мальчик внезапно выбежал первым, а мать не успела понять, куда он побежал.

Кроме того, она отметила, что сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому переживает, сможет ли попросить помощи и сообщить людям, где проживает.



Полиция нашла ребенка / Фото Патрульная полиция

Впоследствии жители соседнего дома сообщили, что во двор забежал маленький мальчик. Это помогло полицейским быстро найти потерявшегося ребенка.



Утерянный мальчик / Фото Патрульная полиция

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