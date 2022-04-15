Відомо, що мама дитини подзвонила вночі в поліцію та повідомила, що її 7-річний син зник.

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Жінка повідомила, що під час тривоги вона разом із дитиною пішла у сховище, яке розташоване в будинку. Коли ж небезпека минула, хлопчик раптово вибіг першим, а мати не встигла зрозуміти – куди він побіг.

Крім того, вона зазначила, що син має вади здоров'я, тому переживає, чи зможе попросити допомоги та повідомити людям, де проживає.



Поліція знайшла дитину / Фото Патрульна поліція

Згодом мешканці сусіднього будинку повідомили, що до двору забіг маленький хлопчик. Це допомогло полійцейським швидко знайти загублену дитину.



Загублений хлопчик / Фото Патрульна поліція

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