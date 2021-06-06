Пресс-служба ГСЧС сообщает, что в течение суток 5 июня откачали 36 тысяч 915 метров кубических воды, а с начала работ – 104 тысячи 479 метров кубических воды.

Обратите внимание Затопило более 2 сотен домов: как ликвидируют последствия непогоды на Днепропетровщине – фото

Спасатели ликвидируют последствия непогоды

По состоянию на утро 6 июня остаются подтопленными 45 частных жилых домов и 70 домохозяйств…

– сообщили в ГСЧС.

В службе рассказали, что к работам от ГСЧС привлекли 19 человек и 13 единиц техники. В том числе и 8 мотопомп для откачки воды.

Обратите внимание! В течение 2 – 3 июня в Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах через интенсивные дожди и значительную засоренность русла реки Гнилокиш поднялся уровень воды с частичным подтоплением 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств.

Кстати, ранее сообщали, что площадь подтопления достигает 41 квадратный километр. К счастью, в результате непогоды никто не пострадал. Спасатели откачали более 32 тысяч кубометров воды.